Elezioni regionali in Sardegna: la Lega sogna il bis dell’Abruzzo, sfida clou per M5S

Urne aperte in Sardegna, oggi 24 febbraio, fino alle 22. Il governo gialloverde è all’ennesima prova di tenuta con le elezioni regionali. Matteo Salvini punta a stravincere come in Abruzzo, dove la Lega è stata determinante per la vittoria del centrodestra. Il M5s teme un nuovo flop e il centrosinistra ripone ogni speranza nel candidato governatore Massimo Zedda, sindaco di Cagliari.

Anche nell’isola, come in Abruzzo, M5s e Lega – alle prese con le tensioni nel governo – si presentano da avversari. Il Movimento di Luigi Di Maio il 4 marzo di un anno fa trionfò in Sardegna con una percentuale del 42%. Erano le politiche e ora il M5s si presenta per la prima volta alle regionali nell’isola puntando a conquistare la sua prima Regione d’Italia. Ma il vento sembra cambiato e il risultato non appare così scontato.