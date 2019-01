M5S, Di Battista è tornato. Ma ripartirà per il Congo. E scoppia la polemica

Uno dei dirigenti più carismatici del Movimento Cinque Stelle, Alessandro Di Battista, è rientrato in Italia dal Centro America. Ma solo a tempo. Ripartirà fra sei mesi per l’Africa, questa volta. Per il Congo in particolare, uno dei paesi più grandi, poveri e pericolosi del mondo.

Chi pensava a un ritorno in pianta stabile sulla scena della politica italiana del “Dibba” dunque riveda i suoi punti di vista. Dopo il “patto del bombardino” con Luigi Di Maio, siglato a Capodanno sulle piste da sci delle Dolomiti, secondo il Fatto quotidiano Alessandro Di Battista sta già pensando a un nuovo viaggio, con annesso reportage e libro. Non in centro America come l’ultima volta, ma in Africa, nel Congo.