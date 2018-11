Roma, Albero di Natale a San Pietro. E il presepe di sabbia [FOTO]

È stato issato oggi 22 novembre, in mattinata, l’albero di Natale in Piazza San Pietro a Roma. Si tratta di un possente abete rosso, proveniente dal territorio di Pordenone e donato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. L’albero, alto 23 metri, dal diametro al petto di 50 cm e del peso di circa 4,5 tonnellate è giunto a destinazione vivo e rigoglioso. Ma non basta.

Perché da quasi una settimana, e fino al 6 dicembre, in piazza San Pietro ci sono anche, armati di pala e piccone e imbragati come scalatori, i tre scultori del team “Sultans of sand”, coordinati dallo statunitense Richard Varano: stanno realizzando una Sand Nativity, un presepe monumentale in sabbia di 16 metri di larghezza per 5 di altezza e 6 di profondità. È il dono a Papa Francesco del Comune di Jesolo, che dal 2002 realizza il suo presepe di sabbia, e del Patriarcato di Venezia, per il Natale 2018. Adesso è affiancato dall’albero friulano appena arrivato dalla foresta del Cansiglio.

Bufera sulla sindaca Raggi. Il Comune di Roma ha pagato 48 mila euro per l’Albero di Natale di piazza Venezia (foto in alto, a confronto con quello di Milano). Tre volte più che nel 2016. E la polemica infuria su “Spelacchio”: così è stata sarcasticamente ribattezzata la pianta sui social dai romani a cui non piace perché sarebbe “tristo”. A Milano, sostengono i detrattori dell’Albero di Piazza Venezia, “l’albero è più bello ed è costato zero euro perché sponsorizzato”.

La notizia è riportata dal sito web Affaritaliani.it, che cita una determina dirigenziale del Comune di Roma. “Servizi di ritiro, trasporto eccezionale posizionamento di n°1 abete di 20/22 metri circa per il Natale 2017 da collocare a Roma – piazza Venezia, comprensivo di rimozione e smaltimento al termine delle festività natalizie”, recita la determina secondo quanto riporta Affaritaliani.it.