Conte: “La Tap in Puglia si fa”. Salvini esulta. Ira del movimento anti gasdotto

Avanti sulla Tap in Puglia, dice Conte. Salvini esulta. Ira del movimento contro il gasdotto. La decisione di proseguire i lavori della tanto avversata Tap (dai Cinque Stelle) è stata comunicata ai sindaci pugliesi dal premier Giuseppe Conte, il quale ha evidenziato che “l’interruzione dell’opera comporterebbe costi insostenibili”. Sul gasdotto – sottolinea Conte – “abbiamo fatto tutto quello che potevamo, non lasciando nulla di intentato. Ora però è arrivato il momento di operare le scelte necessarie e di metterci la faccia. Prometto un’attenzione speciale alle comunità locali perché meritano tutto il sostegno da parte del Governo”.

Esulta il vicepremier Matteo Salvini: “Avere l’energia che costerà meno a famiglie e imprese è fondamentale, quindi avanti coi lavori”, dice. Ma c’è l’ira dei No Tap. “Una perdita di tempo, una presa in giro per calmare gli animi”, dice Gianluca Maggiore, leader del movimento No Tap, dopo l’annuncio del premier Conte sul via libera al gasdotto Tap in Salento. “È chiaro – dice – che la nostra battaglia continuerà, come è chiaro che tutti i portavoce locali del M5S che hanno fatto campagna elettorale qui e che sono diventati addirittura ministri grazie ai voti del popolo del movimento No Tap, si devono dimettere adesso“.