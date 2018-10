Meteo, violento maltempo al Sud. Nubifragi, allagamenti e neve

Nubifragi, allagamenti e la prima neve sugli Appennini. Il maltempo sta imperversando in questi giorni soprattutto al Sud, messo a durissima prova. È allerta rossa su parte della Calabria dopo il nubifragio e la grandine a Roma, la bomba d’acqua a Capri, i disagi per la pioggia in molte zone della Campania, a Pescara in Abruzzo, e in Sicilia, e la tromba d’aria a Milano. Le temperature sono diminuite in poche ore di parecchi gradi e nelle regioni centrali è apparsa la prima neve. Da nord a sud si contano danni e disagi e non mancano nemmeno le polemiche per le scuole chiuse in alcune città senza un congruo avviso. E per le “allerta meteo” della Protezione Civile definite dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris “mai molto dettagliate e molto spesso assai generiche”.

NUOVO CAMBIO METEO IN ARRIVO