Identità complesse e riflessioni sull’oggi: è il Teatro Contatto del Friuli

Nel variegato programma di Teatro Contatto, la stagione a cura del CSS, Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, il tema è proprio questo: Identità complesse e riflessioni sull’oggi. Lo ha svelato a Udine la presentazione ufficiale degli spettacoli in scena dal 25 ottobre 2018 al 4 maggio 2019 presso i teatri Palamostre e San Giorgio.



Teatro Contatto: l’innovazione è presente già nella denominazione ufficiale. La sperimentazione fa parte del loro DNA e si manifesta in tutto ciò che propongono. La creatività è la materia di cui sono intrise tutte le loro attività, più o meno istituzionali, se è vero che anche quella che normalmente è la comune presentazione di un programma diventa un sorprendente e movimentato momento di spettacolo.

Il CSS, Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, si conferma una delle istituzioni di punta nell’ambito della produzione teatrale nazionale, come testimonia il programma della Stagione 37 di Teatro Contatto che prenderà il via al Teatro Palamostre di Udine il prossimo 25 ottobre.

23 proposte artistiche, con formazioni, compagnie e artisti italiani ed internazionali, per 44 serate di spettacolo dal vivo nel segno delle arti sceniche contemporanee, dal teatro, alla danza, alle performance, ai recital di parole e musica.



“Identità complesse” è il tema dominante di questa nuova stagione, che si presenta ricca di novità ma anche di grandi ritorni. “Noi del CSS lavoriamo tutti insieme per un teatro che sia occasione di incontro per le nuove generazioni e tra le generazioni” ha spiegato il Presidente Alberto Bevilacqua durante la conferenza stampa di presentazione del programma, svoltasi presso il teatro Palamostre di Udine. “Vogliamo che il teatro sia opportunità e palcoscenico per artisti emergenti, del nostro territorio ma anche di fama nazionale e internazionale. Il tutto per far si che il teatro sia sempre più radicato con la società e con il territorio, tanto da diventare sempre di più una sorta di punto di vedetta, come la coffa nell’albero maestro di una nave capace di osservare il futuro. Vorremmo fosse un luogo privilegiato dove sia ancora possibile una riflessione comune sui grandi temi dell’oggi”.



Oltre a portare avanti il tema delle “Identità complesse”, come sempre il CSS si contraddistingue per il suo focus sulle nuove generazioni e l’apertura di un dialogo fra generazioni e diversi pubblici e fruitori delle attività culturali e delle sale teatrali della città di Udine.

“La campagna è esplicita nel dire: viviamo in un mondo ai confini tra il reale e il virtuale, e spesso non sappiamo più se siamo in un mondo reale o virtuale” spiega Fabrizia Maggi, co-direttore artistico del CSS. “Noi vogliamo riportarvi sempre di di più, e sempre più numerosi, nei nostri teatri, per incontrarci dal vivo, per spettacoli dal vivo, perché noi facciamo teatro anche con il coinvolgimento del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine e con l’Università degli studi di Udine”.



Sguardi, ascolti, saperi, esperienze, comunità, teatro, musica, danza, incontri, laboratori. Sono tutti termini che trovano spazio nel programma di Contatto 37, come si può capire anche solo guardando la locandina della nuova stagione. Tra gli spettacoli più attesi spiccano, sicuramente, “Il canto della caduta” di Marta Cuscunà, attrice e performer di Monfalcone, protagonista di questa pièce di produzione del CSS. SI tratta di uno spettacolo basato sul mito dei Fanes che si concentra su un interrogativo preciso: potrà mai esistere un mondo senza violenze e senza guerra? Il debutto si svolgerà il 25 ottobre, quando il Teatro Palamostre presenterà “Il canto della caduta” in anteprima nazionale.



C’è grande curiosità per il nuovo spettacolo di teatro partecipato a cura di Rita Maffei, co-direttore artistico del CSS. Si intitola “L’Assemblea” e si propone di raccontare il 1968 e l’eredità del suo movimento con il suo strumento democratico più emblematico, l’assemblea, appunto. Il primo incontro con i cittadini che vogliano partecipare a questo esperimento teatrale e sociologico, che segue il fortunatissimo spettacolo della scorsa stagione “Ufficio Ricordi Smarriti”, è previsto per giovedì 6 novembre alle ore 18 al Teatro Palamostre.



A gennaio torna a Udine il grande attore friulano Giuseppe Battiston, che nella pièce “Churchill” interpreta lo statista e politico statunitense, e indaga il mistero dell’uomo attraverso la magia del teatro, tra eccessi, battute sferzanti e momenti privati.

Imperdibile l’appuntamento con “Panorama”, che porta al Palamostre il gruppo interetnico di performers de LaMama, il mitico teatro dell’East Village newyorkese, in uno spettacolo sull’umano diritto all’essere in movimento ai tempi di Trump.



Tra gli artisti internazionali, spicca anche la Agrupación Señor Serrano, compagnia di Barcellona che porta in scena “Kingdom”, provocatoria performance che parla di consumismo, pubblicità, capitalismo, multinazionali, bestialità e punk rock.



Di spettacolo in spettacolo, la stagione 2018-2019 di Teatro Contatto arriva al 3 e 4 maggio, con la performance di Tiago Rodrigues (attore, regista, drammaturgo portoghese attuale maestro dell’Ecole des Maîtres) dal titolo “By Heart”. Si tratta di una performance sentita e commovente, al cui centro c’è la storia di una donna che, diventata cieca, chiede al nipote di scegliere per lei un libro da imparare a memoria. E questa donna è la nonna dello stesso regista e interprete.



Insomma, innovatori, sperimentatori, creativi, appassionati generatori di idee e proposte. I membri della Direzione e dello staff del CSS anche quest’anno promettono agli spettatori di sorprenderli e coinvolgerli, stimolarli e accoglierli, proporre momenti di riflessione e di intrattenimento. E loro le promesse, le mantengono sempre.

