Incubo terremoto nelle Marche, scosse nella notte. Ecco cosa è successo

Ancora un terremoto nella notte nel Centro Italia. La terra è tornata a tremare nelle Marche l’11 settembre 2018, quando mancavano pochi minuti alla mezzanotte. L’evento sismico è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle ore 23.57. Una scossa più forte rispetto a quelle già registrate negli ultimi giorni. La magnitudo è stata di 3.6. L’epicentro è stato localizzato a 4 chilometri a est di Ussita, in provincia di Macerata, profondità di 7 chilometri. L’evento era stato preceduto poco prima, alle 22.13, da una scossa di minore intensità: magnitudo 2.3, epicentro 2 chilometro a nord di Pieve Torina, sempre nelle Marche, ancora in provincia di Macerata. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.

In questo periodo si stanno susseguendo parecchie scosse sismiche in Italia, soprattutto al Centro e al Sud, e in particolare nel Molise. Lo scorso 31 agosto un terremoto di magnitudo 3.7, ed epicentro proprio davanti alle spiagge marchigiane, aveva fatto tornare la paura sulle coste tra Marche ed Emilia. Avvenuto a una profondità di 34 chilometri, il terremoto è stato percepito in varie località tra Ancona, Fano e Pesaro. Molte chiamate ai vigili del fuoco per avere informazioni. Fino ad ora non sarebbero stati riscontrati danni. Sempre nella giornata di venerdì 31 agosto un forte sisma era stato avvertito in Puglia, nel Salento in particolare, fra Lecce e Brindisi, sebbene non abbia provocato danni. Si è trattato di un terremoto avvenuto in Grecia, di 5.2 gradi su scala Richter. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’epicentro del sisma è stato nella regione della Tessaglia, a nord di Atene, nella Grecia continentale. I sismografi, per la precisione, hanno localizzato l’epicentro nella zona di Karditsa, nei pressi del lago di Plastira, a una profondità di circa 20 chilometri, con boato e tremori durati diversi secondi. Numerose persone residenti nel Salento hanno sentito vibrare i pavimenti delle proprie abitazioni, per qualche secondo. Non si sono per fortuna registrati né danni né feriti.