“Sarete licenziati in tronco”. La scure della Toscana sugli assenteisti dal lavoro

Licenziamento senza preavviso per i dipendenti regionali per i quali risulti accertata la falsa attestazione della presenza in ufficio. Lo ha deciso il 6 settembre la giunta regionale della Toscana, guidata da Enrico Rossi, in relazione alle indagini della procura di Massa. Quest’ultima, infatti, interessa anche alcuni dipendenti passati all’amministrazione regionale con il passaggio delle funzioni provinciali.

La notizia è riportata dal sito del quotidiano La Nazione. Dopo due anni di indagini, iniziate nel 2016, all’alba del 6 settembre i carabinieri del comando provinciale di Massa Carrara, coordinati dalla Procura della Repubblica di Massa, hanno eseguito un blitz che ha portato all’arresto di 26 persone (tutte ai domiciliari), mentre per altri tre dipendenti, come misura cautelare, è scattato il divieto di dimora.