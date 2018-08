“Brinderemo all’alluvione…”: le intercettazioni shock del disastro di Livorno

“Brinderemo all’alluvione”. Così dicevano alcuni imprenditori in una telefonata intercettata, in relazione al disastro di Livorno nel settembre 2017. Accadeva quindi esattamente come a L’Aquila per il terremoto del 2009.

È quanto rivelato dal capo della squadra mobile della provincia toscana, Salvatore Blasco, che oggi 29 agosto ha illustrato le indagini della procura che hanno portato all’arresto di Riccardo Stefanini, ex coordinatore della Protezione civile del Comune. Le indagini della nuova inchiesta avrebbero preso le mosse proprio dalla tragica alluvione del 10 settembre 2017. Secondo l’accusa, Stefanini avrebbe pilotato le procedure di due gare d’appalto: per questo l’accusa di turbativa d’asta in concorso con Emanuele Fiaschi, titolare della ditta livornese Tecnospurghi per la gara Multiservizi, e in concorso con Nicoletta Frugoli rappresentante di Comunicaitalia Srl, una società di Roma, per la gara sull’Alert system.