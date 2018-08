Domenica da incubo: fulmini sulla spiaggia. Tre feriti fra Calabria e Toscana

Una giornata terribile, quella di domenica 19 agosto, per tre bagnanti, rimasti feriti in spiaggia da tempeste di fulmini: due di loro sono in gravi condizioni. In Toscana un uomo che prendeva il sole su un’amaca è in andato in arresto cardiaco, mentre in Calabria due fratelli sono stati trasportati in ospedale. Ecco che cosa è successo.

Stava prendendo il sole su un’amaca, domenica 19 agosto, nella spiaggia di Vignale-Riotorto a Piombino (Livorno), quando è stato colpito da un fulmine ed è andato in arresto cardiaco. L’uomo, un 48enne di Bagno a Ripoli (Firenze), è salvo grazie alla presenza di un medico e un infermiere che si trovavano poco lontano per altri motivi e che hanno iniziato subito le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco.