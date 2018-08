Fabrizio Moro ricorda Pamela Mastropietro a Macerata, i familiari lo ringraziano: commoventi le parole della mamma

Il cantautore Fabrizio Moro ha raccolto l’appello della mamma di Pamela Mastropietro ricordando la 18enne romana, uccisa e fatta a pezzi nel gennaio scorso a Macerata, nel corso del suo concerto all’Arena Sferisterio nel capoluogo della omonima provincia nelle Marche.

“Alla faccia de chi ce vò male“, con queste significative parole Fabrizio Moro ha ricordato Pamela Mastropietro nel suo concerto all’Arena Sferisterio di Macerata. Il cantautore romano ha quindi raccolto l’appello lanciato, nei precedenti giorni, dalla madre della ragazza romana, uccisa e fatta a pezzi nel gennaio scorso proprio nel capoluogo dell’omonima provincia delle Marche. Lei adorava Fabrizio Moro e per questo la mamma, Alessandra Verni, ha provato a chiedere al cantate idolo della figlia di ricordarla in quel luogo in cui la vita di Pamela è stata spezzata per sempre.

Moro, noto proprio per la sua spiccata sensibilità, ha quindi raccolto l’appello. Immediata la risposta sui social da parte della madre di Pamela Mastropietro, che ha mostrato profonda gratitudine: “Grazie, grazie, grazie! È poco per descrivere la gratitudine che ho nei tuoi confronti Fabrizio Moro e per la tua fantastica band. Siete grandi! Grazie perché sei umano. Grazie perché con la tua musica ci fai ancora combattere e sperare. Grazie perché come noi non vuoi e non puoi dimenticare. Grazie perché da genitore e da essere umano hai capito. Grazie di esistere. Grazie da Pamela Mastropietro. Grazie da mamma!”.

Non sono mancati i ringraziamenti anche da parte dello zio di Pamela Mastropietro, nonché legale della famiglia della ragazza, Marco Valerio Verni, il quale ha scritto sui social: “Ringraziamo Fabrizio Moro per aver accolto l’appello di mamma Alessandra a dedicare il suo concerto, svolto a Macerata, a Pamela, che in quella città è stata barbaramente uccisa. Fabrizio era il suo cantante preferito: di lui Pamela aveva tutte le canzoni, e non perdeva un concerto. Iniziative così regalano un po’ di calore e di speranza. ‘Ma nessuno potrà fermare mai la convinzione… Che la giustizia no, non è solo un’illusione‘. E noi combatteremo affinché essa, la giustizia, non lo sia davvero… un’illusione. Grazie ancora, Fabrizio…. ‘alla faccia de chi ce vo’ male'”. Lo zio di Pamela ha poi aggiunto: “Ringraziamo anche l’associazione ‘L’Esistenza Ora’ di Orietta Quarchioni, ed il Laboratorio ‘Una donna per la tutela dei diritti dei deboli’ di Maricetta Tirrito, che si sono fatti portavoce del suddetto appello, anche qui, purtroppo, nel totale silenzio delle istituzioni di Macerata. Ma questa è altra storia. O forse no”.

