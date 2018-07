Domenica 15 luglio, le prime pagine dei giornali

Dal Corriere della Sera a Repubblica e alla Stampa, e dal Fatto al Messaggero, ecco come i quotidiani presentano le principali notizie di giornata.

Sulle prime pagine dei giornali di oggi 15 luglio la vicenda dei 450 migranti in attesa di sbarco di fronte alla Sicilia. Secondo quanto fa saper il premier Conte saranno circa 100 le persone prese in carico da altri Paesi europei. Ma la notizia del giorno è un’altra: Di Maio grida al complotto con una diretta Facebook per le lobby che starebbero boicottando il decreto dignità e tuttavia il ministero dell’Economia lo smentisce. Emerge una spaccatura pesante nell’Esecutivo fra il vicepremier e ministro del Lavoro da un lato e il capo del Mef, Giovanni Tria, dall’altra. Ai Mondiali di Russia oggi è il grande giorno: stasera ala finale Francia-Croazia. Occhi puntati su due nazionali che hanno sorpreso tutti. Buona lettura.

Commenti

commenti