Tg4, Mario Giordano lascia. Ecco chi sarà il nuovo direttore

4 maggio 2018, di Redazione Velvet

Mario Giordano lascia la direzione del Tg4. Al suo posto Rosanna Ragusa, attuale condirettore di Videonews, la testata giornalistica del Biscione che si occupa dei programmi di approfondimento.

Giordano aveva iniziato la sua direzione nel gennaio 2014, dopo l’addio dell’attuale governatore della Liguria Giovanni Toti. La decisione, stando al sito ilfattoquotidiano.it, è dello stesso giornalista, che continuerà ad avere un ruolo in azienda: sarà il nuovo direttore Strategie e sviluppo dell’informazione. Non è un divorzio dunque, quello di Mario Giordano, come accaduto per Paolo Del Debbio e Maurizio Belpietro, che conduceva un programma di Rete 4 del quale si occupava proprio Giordano.

Alla direzione informazione, secondo ilFattoquotidiano.it, non era piaciuto l’avvio di Stasera Italia, perché nelle intenzioni di Mediaset avrebbe dovuto essere meno urlato rispetto al programma condotto da Belpietro. Invece la linea editoriale era rimasta simile, assai ammiccante a quel populismo che all’azienda non piace più da tempo. Un’ipotesi, quest’ultima, che il direttore generale dell’informazione Mauro Crippa aveva rigettato: “Si tratta di aggiustamenti editoriali. Parlare di rivoluzione antipopulista o di scenari complottisti è una fake interpretazione sbagliata”. Lo stesso Crippa, ufficializzando venerdì 4 maggio l’addio di Giordano al Tg4 lo definisce “un capitano di lungo corso” che nel nuovo ruolo “avrà modo di mettere a frutto questa eccezionale esperienza per aiutarci a rinnovare la nostra informazione, ideando nuovi format di approfondimento al passo coi tempi, valorizzando sempre più le risorse interne dell’azienda”. Photo credits: Twitter

