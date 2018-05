Chi l’ha visto? è tornato ad occuparsi del giallo che ha colpito Cornuda, un comune italiano della provincia di Treviso, in Veneto. Tutti i cittadini sono rimasti scossi dai fatti accaduti dopo il 15 novembre del 2017, giorno in cui sparì nel nulla la 43enne ucraina Sofiya Melnyk. Per giorni si è cercata la donna in lungo e in largo. A undici giorni dalla scomparsa il compagno della donna, Daniel Pascal Albanese, si è suicidato. I primi sospetti erano ricaduti proprio sul convivente che, stando alle prime ipotesi, avrebbe ucciso Sofiya per poi suicidarsi. Le ultime telefonate, mandate in onda da Chi l’ha visto?, ribaltano però questa prima tesi. I due conviventi nelle chiamate risultano complici e innamorati. In particolare a colpire è una telefonata avvenuta proprio due giorni prima della sparizione di Sofiya Melnyk; Pascal si rivolge alla donna in modo affettuoso ed inoltre parla liberamente con la compagna degli altri uomini. Il compagno infatti era pienamente a conoscenza delle relazioni extraconiugali di Sofiya e addirittura, in una telefonata, ha dato alla donna dei consigli su come sistemare le finestre in modo che un altro uomo non si accorga del suo passaggio. La sorella di Pascal, ospite di Chi l’ha visto?, ha ribadito come il fratello, a suo avviso, non avrebbe mai potuto suicidarsi e compiere un atto del genere. Forse i due conviventi si erano messi in qualche guaio? Cosa si cela dietro le morti di Sofiya Melnyk e Pascal Albanese?

Photo Credits Facebook, Video Credits Chi l’ha visto?