Il giornalista e scrittore italiano Andrea Purgatori si è occupato in una nuova puntata di Atlantide di uno dei casi più misteriosi della cronaca italiana e sul quale ancora oggi, nonostante il passare degli anni, non si riesce a fare luce: la scomparsa di Emanuela Orlandi, la 15enne figlia di un dipendente del Vaticano, sparita nel nulla il 22 giugno del 1983. Nella puntata, andata in onda mercoledì 18 aprile, Purgatori ha ripercorso la sparizione della ragazza, soffermandosi su alcuni nodi cruciali riguardanti la fine di Emanuela Orlandi, come la telefonata misteriosa. Il giornalista e conduttore di Atlantide ha intervistato il fratello della ragazza, Pietro Orlandi. Proprio quest’ultimo ha affermato che esiste un fascicolo in cui viene svelata la verità sulla sorte di Emanuela Orlandi di cui però il Vaticano non ha mai reso noto i contenuti.

Photo Credits Facebook, Video Credits La7