Padova shock, signore a caccia di immigrati per fare sesso

15 aprile 2018, di Domenico Coviello

Secondo un’inchiesta del quotidiano veneto Il Gazzettino, a Padova esiste un “giro” di “prostituti” di colore particolarmente ricercati dalle donne (ma anche da diversi uomini): si tratta di giovani immigrati, poveri, ai quali facoltose clienti chiedono prestazioni sessuali dando in cambio cibo, pasti caldi o una spesa al supermercato (nella foto in alto una scena del film Verso il Sud, con Charlotte Rampling).

Una Padova a luci rosse piuttosto pesanti è quella descritta sul Gazzettino da Marco Aldighieri nei giorni scorsi (l’articolo è anche online sul sito web del quotidiano). Il cronista veneto racconta ciò che avviene in zona stazione a Padova. C’è un genere di prostituzione che assume caratteristiche particolari: un angolo di città dove i clienti sono donne in cerca di uomini, e anziani a caccia di ragazzini di colore. E il pagamento non avviene in denaro, ma in cibo.

Chi si prostituisce, per lo più giovani senegalesi, è alla disperata ricerca di un pasto. Ancora meglio se il cliente finanzia la prestazione sessuale con una spesa al supermercato. “I ragazzi senegalesi si posizionano, quasi sempre, tra via Cairoli e corso del Popolo. Ad adescarli sono signore di mezza età” ha raccontato a Marco Aldighieri un commerciante di piazzale della Stazione. “Si è vero, vengono avvicinati dal sesso femminile e a volte si fanno pagare in cibo” ha confermato al cronista che la interpellava una donna in attesa dell’autobus. Così i giovani africani, pur di mangiare qualcosa, si sono trasformati in toy boys per le padovane cinquantenni. Il fenomeno sarebbe nato circa un anno fa, ma si sarebbe ampliato all’inizio di quest’anno, a partire dalla fine del mese di gennaio. “È da un paio di mesi – ha sottolineato al Gazzettino la signora alla fermata del bus – che vedo movimento. Spesso ho notato donne avvicinare i ragazzi africani, ma qualche volta anche degli uomini. Accade a tutte le ore del giorno”. Ma accorgersi non è semplice, perché l’approccio da parte dei clienti con questi giovani senegalesi avviene quasi di nascosto. In mezzo alla strada, tra centinaia di passanti. Photo credits: Twitter, Facebook

