Meteo, maltempo e Buran: neve attesa al Centro Nord e a Roma. Ma al Sud arriva il caldo

Dopo aver raggiunto, oggi 28 febbraio, il picco massimo, l’ondata di gelo siberiano Buran ha le ore contate, in particolare al Centro Sud dove è atteso un sensibile rialzo delle temperature. Tuttavia attenzione: per giovedì 1 marzo non sono escluse nevicate in pianura nel Centro Nord Italia e ancora, di nuovo, a Roma.

CALDISSIMO IN SICILIA, GELO AL NORD

Arriva lo scirocco e a Palermo ci saranno 20 gradi, in contrasto con -3 a Cuneo. La previsione è del Centro Epson Meteo. L’arrivo di una perturbazione (la numero 9 del mese) nelle prossime ore porterà la neve a nord-ovest e nella notte sono previste deboli nevicate fino in pianura anche al centro mentre domani 1 marzo saranno sparse al nord, più abbondanti su Liguria, Emilia e Toscana, e una breve fase nevosa è possibile anche a Roma. In Toscana domani scuole chiuse in molte città e paesi.

ITALIA SPACCATA IN DUE

Nevicate anche sull’Appennino settentrionale e la bassa Val Padana centro-orientale, con il rischio di notevoli disagi per la circolazione, avvertono i meteorologi. “L’aria mite in arrivo con i venti di Scirocco determinerà – affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo – un sensibile rialzo termico al centro sud mentre al Nord l’aria fredda intrappolata in Pianura Padana persisterà più a lungo e favorirà nevicate sparse”.

PASSATO IL BURAN ARRIVANO LE PIOGGE…

Per giovedì 1 marzo sono attese nubi nel resto dell’Italia, con deboli piogge sulle zone ioniche delle regioni meridionali, piogge sparse su Toscana, Umbria e Marche. Forte vento di tramontana sulla Liguria. La tendenza per l’ultima parte della settimana rimane ancora molto incerta: al momento non si prevede alcun miglioramento del tempo e saranno possibili nuove precipitazioni. Sull’Italia continuerà infatti ad affluire aria umida e avremo ancora occasione per delle piogge, con il rischio per la giornata di venerdì di neve fino a quote molto basse sulle regioni nord-occidentali. Le temperature gradualmente aumenteranno anche sulle regioni settentrionali, riportandosi su valori più normali per la stagione.

Photo credits: Twitter