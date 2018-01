Martedì 2 gennaio, le prime pagine dei giornali

2 gennaio 2018, di Domenico Coviello

Dal Corriere a Repubblica e alla Stampa, e dal Fatto al Messaggero, ecco come i quotidiani presentano le principali notizie di giornata.

Le prime pagine dei giornali di oggi 2 gennaio dedicano i principali titoli alla politica. Si va dal messaggio di fine 2017 del Capo dello Stato (Corriere della Sera e Fatto Quotidiano in particolare) alla rottura fra Pd e lista Emma Bonino (Repubblica). La Stampa dà una lettura in parte diversa del discorso di Mattarella e apre sui giovani chiamati come tutti i cittadini alle urne fra due mesi: “Allarme sul voto dei giovani, il 70% il 4 marzo starà a casa“. Infine l’Iran: nella repubblica islamica degli Ayatollah proteste di massa da diversi giorni. Si contano molti morti e centinaia di arresti. Buona lettura.

