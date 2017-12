Orrore nel Veronese: donna seminuda fatta a pezzi e ritrovata nei campi [VIDEO]

31 dicembre 2017, di Domenico Coviello



Una donna stata uccisa in un altro luogo, quindi sezionata in almeno dieci “pezzi”, trasportata in mezzo alla campagna all’interno di alcuni sacchi, e i suoi resti sparpagliati per terra. Sono le prime risultanze della terrificante scoperta avvenuta nel territorio di Valeggio sul Mincio (Verona). Il video del Tgr Rai Veneto mostra i rilievi dei carabinieri.

Sabato 30 dicembre, attorno alle 18.30, un contadino di passaggio all’interno di una zona campestre isolata, in località Gardoni nel Comune di Valeggio sul Mincio, ha ritrovato i resti della donna massacrata. Secondo gli investigatori il corpo è stato probabilmente tagliato con una sega a motore. Il cadavere della povera vittima è stato “ricostruito” completamente: non sono dunque sparite parti mutilate. L’omicida ha sparpagliato i resti della vittima in un ipotetico cerchio del diametro di 4/5 metri. I carabinieri hanno confermato che il delitto e il sezionamento sono recenti e sarebbero stati compiuti tra le 24 e 48 ore precedenti al ritrovamento. I militari dell’Arma stanno cercando di risalire all’identità della vittima, la cui testa è stata ritrovata intatta: si tratta di una donna tra i 30 e i 40 anni di carnagione chiara, capelli castani e con indosso la sola biancheria intima. Sulle cause della morte ed altri elementi si attende l’esito dell’autopsia. I carabinieri continuano a ispezionare il luogo del ritrovamento alla ricerca di eventuali altri elementi, tra cui impronte di scarpe o di pneumatici. A oggi non risultano nel territorio veronese denunce di donne scomparse, riporta Veronasera.it, motivo per cui le indagini si stanno allargando anche all’esterno della provincia, essendo peraltro il Comune di Valeggio non molto distante dal Mantovano. Photo credits: Twitter; video credits: Twitter / Tgr Rai Veneto @TgrVeneto

